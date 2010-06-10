FACUA Málaga imparte dos charlas sobre agricultura, ganadería y desarrollo rural sostenibles
Celebradas en Algarrobo y la capital tienen por objetivo informar y formar a los consumidores.
FACUA.org
Málaga-10/06/2010
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La creciente preocupación e interés por el medio ambiente ha supuesto que la Asociación de Consumidores en Acción de Málaga-FACUA haya ofrecido dos charlas sobre “Agricultura integrada, ganadería y etiquetado de las carnes, desarrollo rural sostenible