FACUA Málaga imparte en el Ateneo de la capital una conferencia sobre consumo responsable
La asociación analizará el próximo miércoles 27 de junio los retos que afronta la sociedad actual para lograr una sostenibilidad medioambiental, social y económica.
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Málaga-22/06/2018
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FACUA Málaga impartirá una conferencia el próximo miércoles 27 de junio en el Ateneo de la ciudad bajo el título Consumo Responsable. La presidenta de la asociación, Lola García, será la encargada de abordar éste conc