FACUA Málaga imparte una charla sobre la industria del juego en el Ateneo de la capital
La asociación analizará este miércoles 22 de mayo la evolución del negocio de las casas de apuestas y el juego online, así como la necesidad de regular la publicidad de esta actividad.
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Málaga-21/05/2019
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FACUA Málaga imparte el próximo miércoles 22 de mayo en el Ateneo de la ciudad la conferencia Proliferación de la Industria del juego y sus consecuencias sociales. La presidenta de la asociación, Lola García, será la encar