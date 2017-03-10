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FACUA Málaga llama a participar en la manifestación de la marea blanca malagueña el próximo 12 de marzo

La movilización está convocada para este domingo en la Plaza de la Marina de la capital malagueña, a partir de las 12 horas.

FACUA.org
Málaga-10/03/2017
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FACUA Málaga llama a la ciudadanía a participar en la manifestación convocada por la marea Blanca en Málaga este domingo 12 de marzo en la Plaza de la Marina de la capital, a las 12 del medio día, en defensa de un sistema sanitario público digno y de cali

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