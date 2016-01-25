Nuestras accionesPor una infracción inexistente

FACUA Málaga logra la anulación de una multa de tráfico a un usuario tras recurrir al Defensor del Pueblo

A pesar de que había presentado los documentos acreditativos de tener el seguro al día y no haber así motivo para la sanción, la Jefatura Provincial de Tráfico no detuvo el procedimiento.

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Málaga-25/01/2016
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FACUA Málaga ha logrado la anulación de una multa impuesta a un usuario por una infracción inexistente tras recurrir al Defensor del Pueblo. A pesar de que había presentado los documentos acreditativos de tener el seguro al día y no haber así motivo para

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