FACUA Málaga muestra su rechazo a la construcción de un gran hotel en terrenos públicos del puerto
La asociación, que ha participado en la Mesa de Trabajo del Consejo Social de la ciudad que estudiaba la conveniencia del proyecto, advierte de los efectos negativos e irreparables del proyecto elaborado.
FACUA.org
Málaga-09/11/2017
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
FACUA Málaga ha mostrado su rechazo al proyecto que contempla la construcción de un rascacielos de 135 metros de altura (5 más que el Monte Gibralfaro) y cuyos efectos negativos podrían ser irreparables, según advierten las conclusiones de