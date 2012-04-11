FACUA Málaga organiza la representación de la obra teatral ‘Con retraso’
Tendrá lugar el 28 de abril a las 20.00 horas en el Auditorio de la Diputación Provincial a beneficio de la asociación y gracias a la colaboración de la Escuela Taller de Teatro de Málaga.
FACUA.org
Málaga-11/04/2012
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
FACUA Málaga organiza el próximo 28 de abril de 2012, a las 20.00 horas en el Auditorio de la Diputación Provincial, ubicada en la calle Pacífico 54, la representación solidaria de la comedia teatral Con retraso.
De este modo, y gracias