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FACUA Málaga organiza la representación de la obra teatral ‘Con retraso’

Tendrá lugar el 28 de abril a las 20.00 horas en el Auditorio de la Diputación Provincial a beneficio de la asociación y gracias a la colaboración de la Escuela Taller de Teatro de Málaga.

FACUA.org
Málaga-11/04/2012
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FACUA Málaga organiza el próximo 28 de abril de 2012, a las 20.00 horas en el Auditorio de la Diputación Provincial, ubicada en la calle Pacífico 54, la representación solidaria de la comedia teatral Con retraso

De este modo, y gracias

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