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FACUA Málaga organiza una conferencia sobre ‘Consumismo. Compra compulsiva y víctimas’

Se informará del alcance de esta enfermedad y se harán las inscripciones para el Taller de terapia dirigida a los afectados.

FACUA.org
Málaga-30/11/2010
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La Asociación de Consumidores en Acción de Málaga-FACUA realizará el próximo jueves día 2 de diciembre, una conferencia titulada Consumismo. Compra compulsiva y víctimas. La ponencia tendrá lugar a las 19:00 horas en el salón d

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