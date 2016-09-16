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FACUA Málaga participa en la campaña Fish Forward de WWF sobre consumo responsable de pescado

La asociación malagueña pondrá en valor la necesidad de desarrollar una conciencia crítica y responsable en los consumidores, abordando sus derechos a la hora de comprar pescado y marisco.

FACUA.org
Málaga-16/09/2016
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La presidenta de FACUA Málaga, Lola García, aportará la visión de los consumidores en el debate que se celebrará tras la proyección del documental El Legado de las Rías Gallegas. S

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