FACUA Málaga participa en las 'Jornadas sobre la adminstración del agua en la cuenca mediterránea andaluza'
Organizado por el Ayuntamiento de Málaga, Emasa y las organizaciones de consumidores más representativas.
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Málaga-05/02/2010
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