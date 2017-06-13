FACUA Málaga publica su 'Memoria 2016'
Finalizó el último año con 13.405 socios y 5.038 consultas y reclamaciones planteadas por consumidores malagueños. Automoción y telecomunicaciones lideraron como sectores más denunciados.
FACUA.org
Málaga-13/06/2017
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FACUA Málaga finalizó 2016 con un total de 5.038 consultas y reclamaciones tramitadas y 13.405 socios en toda la provincia. Son dos de los datos recogidos en su memoria anual.
La Memoria 2016 de FACUA Málaga puede descargarse en