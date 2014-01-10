FACUA Málaga reitera al Ayuntamiento la petición de paralización inmediata de las nuevas tarifas de agua
Una análisis de la asociación constata subidas de hasta el 28% para las viviendas con uno y dos habitantes con consumos moderados, de entre 3 y 4 metros cúbicos, y del 10% para familias con tres miembros consumos de 4 metros cúbicos.
FACUA.org
Málaga-10/01/2014
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FACUA Málaga reitera al Ayuntamiento de la capital su reivindicación de paralización inmediata del nuevo sistema tarifario para el suministro de agua. Las tarifas penalizan con subidas de entre el 6% y el 28% para las viviendas con una o dos personas con consumos moderados (e