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FACUA Málaga se une a la IV Marcha en Bici por un pulmón verde para la capital

Se celebrará el próximo sábado 4 de mayo en los antiguos terrenos de Repsol. La organización corre a cargo de la Mesa por el Bosque Urbano y Ruedas Redondas.

FACUA.org
Málaga-30/04/2019
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FACUA Málaga se sumará, como en anteriores convocatorias, a la IV Marcha en Bici por un necesario pulmón verde para la capital malagueña, prevista el próximo sábado 4 de mayo a partir de las 10.30 horas, con salida desde el parque de Huelin. La llegada se

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