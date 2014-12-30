FACUA Málaga y el Sindicato Médico denuncian el estado de las urgencias del Hospital Materno-Infantil
Al no cubrirse las vacaciones de los sanitarios, se pone en manos del personal administrativo la clasificación de pacientes, pudiendo producirse situaciones de grave riesgo para los usuarios. Exigen al delegado de la Consejería de Salud una solución inmediata y definitiva.
FACUA.org
Málaga-30/12/2014
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FACUA Málaga y el Sindicato Médico de Málaga consideran intolerable y denuncian el estado de las urgencias en el Hospital Materno-Infantil de la ciudad, que está llevando al detrimento de la calidad de estos servicios y la puesta en manos del personal administrativo de