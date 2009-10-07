Nuestras acciones

FACUA Málaga y las asociaciones de vecinos de Huerta de la Palma y de Familia Huerta de la Palma firman un convenio de colaboración

Se crea así el cuarto Punto de Información al Consumidor y Usuario.

FACUA.org
Málaga-07/10/2009
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

La Asociación de Consumidores en Acción de Málaga-FACUA y las asociaciones de vecinos Huerta de la Palma y de Familia Huerta de la Palma, han firmado un convenio de colaboración.

A través de este acuerdo se crearán Puntos de Información al

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos