FACUA Málaga y las asociaciones de vecinos de Huerta de la Palma y de Familia Huerta de la Palma firman un convenio de colaboración
Se crea así el cuarto Punto de Información al Consumidor y Usuario.
FACUA.org
Málaga-07/10/2009
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La Asociación de Consumidores en Acción de Málaga-FACUA y las asociaciones de vecinos Huerta de la Palma y de Familia Huerta de la Palma, han firmado un convenio de colaboración.
A través de este acuerdo se crearán Puntos de Información al