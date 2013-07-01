FACUA muestra su apoyo a la propuesta de reestructuración de Policía y Guardia Civil
La asociación manifiesta la necesidad de despolitizar las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, regular la seguridad privada y promover la participación de la sociedad civil en el debate sobre un nuevo modelo.
FACUA.org
España-01/07/2013
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FACUA-Consumidores en Acción ha trasladado su apoyo al documento Modelo de Seguridad para el Siglo XXI, elaborado por la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) y el Sindicato Unificado de la Policía (SUP), donde proponen la reestructuración de estos c