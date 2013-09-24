FACUA muestra su indignación ante la irrisoria multa de Andalucía a CaixaBank por las preferentes
La sanción se produce como consecuencia de la denuncia presentada por la organización en marzo de 2012, a la que se sumaron las de numerosos usuarios.
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Andalucía-24/09/2013
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FACUA Andalucía muestra su indignación ante la irrisoria multa de 455.000 euros a CaixaBank anunciada por el Gobierno andaluz por el fraude de las preferentes.
La sanción se produce como consecuencia de la denuncia presentada por FACUA Andalucía en