Nuestras acciones455.000 euros para un fraude multimillonario

FACUA muestra su indignación ante la irrisoria multa de Andalucía a CaixaBank por las preferentes

La sanción se produce como consecuencia de la denuncia presentada por la organización en marzo de 2012, a la que se sumaron las de numerosos usuarios.

FACUA.org
Andalucía-24/09/2013
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FACUA Andalucía muestra su indignación ante la irrisoria multa de 455.000 euros a CaixaBank anunciada por el Gobierno andaluz por el fraude de las preferentes.

La sanción se produce como consecuencia de la denuncia presentada por FACUA Andalucía en

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