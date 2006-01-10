FACUA muestra su satisfacción por rechazo del Tribunal de Justicia de la UE al recurso de las aerolíneas contra el reglamento que fija indemnizaciones a los pasajeros
La Federación reitera sus críticas a la baja cuantía de las indemnizaciones por overbooking y la ausencia de límites legales para evitar estas prácticas.
FACUA.org
España-10/01/2006
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) muestra su satisfacción ante el rechazo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) a las alegaciones de las asociaciones de aerolíneas contra el Reglamento que las obliga a compensar y asistir a los pasajer