Nuestras accionesDenuncia otro montaje de Ausbanc con Manos Limpias para implicarla en presuntas facturas falsas del sindicato

FACUA nunca ha emitido facturas ni prestado servicios a UGT-A, una invención difamatoria de Manos Limpias

Ya ha interpuesto las dos primeras demandas contra Luis Pineda, propietario del negocio Ausbanc y abogado de Manos Limpias, por su obsesiva campaña de descrédito.

FACUA.org
España-26/06/2014
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En contra de lo publicado este jueves por el diario El Economista, que reproduce un artículo del periódico de Ausbanc, FACUA nunca ha emitido facturas ni prestado servicios a UGT-Andalucía en sus 33 años de historia. Se trata de una invención difamatori

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