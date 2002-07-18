FACUA ofrece un decálogo de recomendaciones para los usuarios de piscinas
La Federación recuerda las medidas de seguridad, higiene y atención de reclamaciones que deben cumplir estos recintos.
FACUA.org
España-18/07/2002
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En el marco de su campaña de información y asesoramiento a los consumidores sobre sus derechos en vacaciones, la Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) ofrece una serie de recomendaciones en relación a las piscinas de uso cole