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FACUA ofrece un decálogo de recomendaciones para los usuarios de piscinas

La Federación recuerda las medidas de seguridad, higiene y atención de reclamaciones que deben cumplir estos recintos.

FACUA.org
España-18/07/2002
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En el marco de su campaña de información y asesoramiento a los consumidores sobre sus derechos en vacaciones, la Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) ofrece una serie de recomendaciones en relación a las piscinas de uso cole

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