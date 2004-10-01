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FACUA.org supera su primer millón de visitas

Los contenidos del portal se integran e interrelacionan dentro de una completa estructura de canales de noticias, temáticos y de servicios así como las versiones digitales de las publicaciones editadas por FACUA.

FACUA.org
España-01/10/2004
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FACUA.org ha superado su primer millón de visitas. Consolidado como uno de los principales portales de Internet en español dedicados a la información y defensa de los consumidores, el portal de los Consumidores en Acción tuvo en septiembre, 59.096 visitas, con u

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