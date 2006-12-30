FACUA participa en la Convención Hidronómica 2006, celebrada en Barcelona
La responsable de Medio Ambiente y Agricultura de FACUA intervino en un debate junto a otros representantes de operadores, usuarios y agentes sociales de Cataluña.
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Cataluña-30/12/2006
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FACUA participó en la Convención Hidronómica 2006, dedicada a la economía del agua, los costes de los servicios y su precio. En las jornadas se pusieron sobre la mesa varias cuestiones a las que buscar respuesta: ¿Cuánto pagan los usuarios por el agua? ¿Se reper