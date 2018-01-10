FACUA pedirá a la Fiscalía que investigue si Apple cometió delitos al ralentizar los iPhone
La asociación considera que los hechos podrían implicar delitos de sabotaje informático y contra los consumidores.
FACUA.org
España-10/01/2018
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FACUA-Consumidores en Acción presentará esta semana una denuncia ante la Fiscalía para solicitarle que investigue si Apple incurrió en prácticas delictivas al ralentizar sus iPhone de forma deliberada y sin previo aviso con el fin de acelerar su reemplazo. Se tr