FACUA pide a AESA que sancione a Ryanair por anunciar cancelaciones masivas hasta octubre
La asociación denuncia a la aerolínea tras confirmar que no operará entre 40 y 50 trayectos diarios en toda Europa. Los afectados pueden reclamar compensaciones y los gastos de alojamiento que deban asumir.
FACUA.org
Internacional-18/09/2017
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FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado a Ryanair ante a la Agencia Española de Seguridad Aérea (AESA) después de que la aerolína haya anunciado la cancelación de unos 2.000 vuelos en toda Europa a lo largo de las próximas seis semanas, muchos d