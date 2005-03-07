FACUA pide a Fiat la retirada de un anuncio por atentar contra la dignidad de la mujer
El anuncio, que utiliza el eslogan "Necesites lo que necesites, Fiat te lo da", muestra varios calendarios con mujeres semidesnudas que resultan equiparadas a un objeto para el uso del hombre.
FACUA.org
España-07/03/2005
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) ha solicitado a la empresa de automóviles Fiat la retirada del mercado de su última campaña publicitaria, que ha aparecido impresa en varios diarios deportivos, por incurrir en un atentado contra la dignidad de la