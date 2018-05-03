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FACUA pide a la CNMC que multe a RTVE por emitir publicidad en la final de la Copa del Rey

La primera cadena del ente público colocó anuncios del Banco Santander, Seat, BP y Bet365 durante el evento deportivo. La asociación entiende que no pueden ser considerados en ningún caso como un patrocinio.

FACUA.org
España-03/05/2018
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FACUA-Consumidores en Acción ha solicitado a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que abra expediente sancionador contra la Corporación de Radio y Televisión Española SA (CRTVE) por emitir publicidad durante la final de la Copa del Rey el

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