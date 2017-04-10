Nuestras accionesLa Línea 8 del metro conecta con el aeropuerto

FACUA pide a la Comunidad de Madrid que amplíe el recorrido del bus alternativo a la Línea 8 del metro

La asociación reclama la prolongación de algunas de las líneas de autobús de modo que quede cubierto el tramo entre Mar de Cristal y Pinar del Rey, un kilómetro que los usuarios han de recorrer a pie.

FACUA.org
Madrid-10/04/2017
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FACUA Madrid ha solicitado a la Consejería de Transporte, Viviendas e Infraestructuras que resuelva con la mayor celeridad posible el déficit en los servicios alternativos de autobuses que realizan parte del recorrido de la línea 8 de Metro debido al cierre que se realiz&oacu

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