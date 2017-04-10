FACUA pide a la Comunidad de Madrid que amplíe el recorrido del bus alternativo a la Línea 8 del metro
La asociación reclama la prolongación de algunas de las líneas de autobús de modo que quede cubierto el tramo entre Mar de Cristal y Pinar del Rey, un kilómetro que los usuarios han de recorrer a pie.
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Madrid-10/04/2017
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Estación de Metro en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas. | Imagen: flickr.com/diorama_sky (CC BY-NC-ND 2.0)
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