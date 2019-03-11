FACUA pide a la Diputación de Guipúzcoa que informe del proceso de recogida de datos del proyecto Hodeian
La asociación considera necesario que comunique el procedimiento que ha llevado a cabo para recabar dicha información y si ha solicitado el consentimiento de las personas implicadas.
FACUA.org
Euskadi-11/03/2019
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FACUA-Consumidores en Acción se ha dirigido a la Diputación Foral de Guipúzcoa para que informe del procedimiento que ha llevado a cabo para la recogida de datos de usuarios para el llamado proyecto Hodeian.
La asociación, a través de FACUA Euska