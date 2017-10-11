Nuestras accionesDirige un escrito a Emtusa

FACUA pide a la empresa de autobuses de Gijón que facilite el acceso a las tarjetas de transporte

La delegación territorial en Asturias ha denunciado también que el uso que hacen transportes privados de las paradas habilitadas para el servicio público complica el acceso de personas con movilidad reducida.

FACUA.org
Asturias-11/10/2017
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FACUA-Consumidores en Acción ha solicitado a la Empresa Municipal de Transportes Urbanos de Gijón (Emtusa) que dé una solución al problema que se ha generado tras rescindir el contrato con la empresa encargada de la venta y distribución de las tarjetas de transp

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