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FACUA pide a la Junta de Andalucía un paso más en su acción contra las tabaqueras con la prohibición de la publicidad de cigarrillos

La Federación apoya la demanda contra las tabaqueras y solicita que vaya unida de medidas contundentes para reducir el tabaquismo juvenil, con campañas antitabaco y la prohibición de la publicidad de cigarrillos en el ámbito de competencias del Gobierno andaluz.

FACUA.org
Andalucía-22/02/2002
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La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) pide a la Junta de Andalucía un paso más en su acción contra las tabaqueras con la prohibición total de la publicidad del tabaco en la comunidad autónoma.

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