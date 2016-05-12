FACUA pide a la Junta de Extremadura participación en la elaboración de la norma de publicidad sanitaria
La asociación ve positivo y necesario que se aborde una regulación específica para la información comercial de los servicios sanitarios.
FACUA.org
Extremadura-12/05/2016
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Imagen del Pleno de la Asamblea de Extremadura del pasado 29 de abril. | Imagen: flickr.com/asambleaextremadura.
FACUA-Consumidores en Acción pide a la Junta de Extremadura que le dé participación en la elaboración de la norma de publicidad sanitaria que el Ejecutivo abordará próximamente, tras la aprobación de la Asamblea por unanimidad de una propuesta de i