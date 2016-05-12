Nuestras accionesTras la aprobación de una Propuesta de Impulso en la Asamblea

FACUA pide a la Junta de Extremadura participación en la elaboración de la norma de publicidad sanitaria

La asociación ve positivo y necesario que se aborde una regulación específica para la información comercial de los servicios sanitarios.

FACUA.org
Extremadura-12/05/2016
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

FACUA-Consumidores en Acción pide a la Junta de Extremadura que le dé participación en la elaboración de la norma de publicidad sanitaria que el Ejecutivo abordará próximamente, tras la aprobación de la Asamblea por unanimidad de una propuesta de i

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos