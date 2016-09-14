Nuestras accionesCritica la falta de transparencia de la autoridad de consumo andaluza

FACUA pide a la Junta que inste a Endesa a devolver lo cobrado desde 2011 por el fraude de los contadores

La federación considera inaceptable que multa impuesta tras su denuncia sólo plantee el comiso de 1,39 millones cobrados ilegalmente en 2014, ya que el fraude viene produciéndose durante seis años.

FACUA.org
Andalucía-14/09/2016
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FACUA Andalucía reclama a la Secretaría General de Salud Pública y Consumo de la Junta de Andalucía que inste a Endesa a devolver a los usuarios andaluces todo el dinero cobrado de más durante seis años mediante el cobro de tarifas ilegales por el alquile

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