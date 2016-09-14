FACUA pide a la Junta que inste a Endesa a devolver lo cobrado desde 2011 por el fraude de los contadores
La federación considera inaceptable que multa impuesta tras su denuncia sólo plantee el comiso de 1,39 millones cobrados ilegalmente en 2014, ya que el fraude viene produciéndose durante seis años.
FACUA.org
Andalucía-14/09/2016
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En toda España, el sector eléctrico viene cobrando a los usuarios por el alquiler de los nuevos contadores una cuota mensual de 0,9801 euros. | Imagen: Endesa.
FACUA Andalucía reclama a la Secretaría General de Salud Pública y Consumo de la Junta de Andalucía que inste a Endesa a devolver a los usuarios andaluces todo el dinero cobrado de más durante seis años mediante el cobro de tarifas ilegales por el alquile