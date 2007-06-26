FACUA pide a la patronal del sector de la restauración que promueva el cumplimiento de la nueva Ley de Consumidores
Los establecimientos de hostelería están obligados desde enero a informar de sus precios incluyendo el IVA. Tras la reclamación de FACUA, el Grupo Vips informa que comenzará a renovar sus cartas y cartelería en julio para adaptarse a la norma.
FACUA.org
España-26/06/2007
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