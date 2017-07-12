FACUA pide a Liberbank que garantice la atención personalizada en Figaredo tras el cierre de su sucursal
La delegación territorial de FACUA en Asturias denuncia que el cierre de la oficina obliga a muchos usuarios a desplazarse a otra localidad al no tener medios o conocimientos para hacer gestiones por internet.
FACUA.org
Asturias-12/07/2017
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FACUA-Consumidores en Acción ha solicitado a Liberbank, tras tener conocimiento a través de su delegación terrirtorial en Asturias del cierre de la sucursal que tenía en la localidad de Figaredo, que garantice a los usuarios de esta población la posibilidad de r