FACUA pide a los ministerios de Educación y Medio Ambiente que refuercen el fomento del consumo sostenible en los centros educativos
Asociaciones de consumidores de todo el mundo demandan la aplicación de las directrices de la ONU en la enseñanza reglada.
FACUA.org
España-14/10/2008
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FACUA-Consumidores en Acción ha dirigido sendas cartas a las ministras de Educación, Política Social y Deporte y Medio Ambiente y Medio Rural y Marino para pedirles que se refuerce la formación sobre el consumo sostenible en la enseñanza reglada.
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