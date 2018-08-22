FACUA pide a Montón que su ministerio asuma competencias sancionadoras ante los fraudes masivos
En una reunión de la ministra con las organizaciones de consumidores, FACUA ha reclamado también un cambio legal para que los usuarios sean indemnizados si sufren cobros abusivos o incumplimientos contractuales
FACUA.org
España-22/08/2018
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La secretaria general de FACUA Madrid, Marian Díaz.
FACUA-Consumidores en Acción ha reclamado este miércoles a la ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Carmen Montón, que su ministerio asuma competencias sancionadoras ante los fraudes masivos.
La ministra ha mantenido una reunión con r