FACUA pide a Protección de Datos que abra una investigación a Sony por el agujero de seguridad en PlayStation Network
La compañía japonesa ha cerrado temporalmente su red de juegos 'online' a nivel mundial después de que un 'cracker' accediese a datos confidenciales de sus usuarios.
FACUA.org
España-27/04/2011
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