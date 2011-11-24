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FACUA pide a Rajoy un Ministerio para la Protección de los Consumidores

"Ahora, durante la crisis económica, los consumidores necesitan más que nunca que la defensa de sus derechos y las actuaciones contra los abusos y fraudes sean una prioridad", señala el presidente de FACUA en una carta.

FACUA.org
España-24/11/2011
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El presidente de FACUA-Consumidores en Acción, Francisco Sánchez Legrán, se ha dirigido a Mariano Rajoy para pedirle la creación de un Ministerio para la Protección de los Consumidores.

«La protección de los consumidores es una política que ha tenido

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