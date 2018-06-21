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FACUA pide a Renfe y Fomento que aumenten el número de plazas de movilidad reducida en los trenes

La asociación ha tenido conocimiento de que muchos de los trenes Avant, Alvia y Media Distancia sólo disponen de una plaza para personas con movilidad reducida.

FACUA.org
España-21/06/2018
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FACUA-Consumidores en Acción se ha dirigido a Renfe y al responsable de la Dirección General de Transporte Terrestre del Ministerio de Fomento, Joaquín del Moral Salcedo, para solicitarles que aumenten el número de plazas disponibles para viajeros con

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