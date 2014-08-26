FACUA pide a Sanidad que aclare las acciones para comprar los nuevos fármacos para la hepatitis C
La organización pide que se explique públicamente cómo se están atendiendo los casos más graves a pesar del elevado precio del principio activo necesario para su terapia. España no forma parte del grupo de países europeos que están negociando conjuntamente una bajada de precio del medicamento.
FACUA.org
España-26/08/2014
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A la hepatitis C se le atribuyen unas 10.000 muertes al año en España y es responsable de la mitad de los mil trasplantes de hígado que se hacen al año.| Imagen: Josué Goge (CC BY 2.0)
El presidente de FACUA-Consumidores en Acción, Francisco Sánchez Legrán, ha remitido una carta a la ministra de Sanidad, Ana Mato, en la que le pide que aclare las acciones que el ministerio que ella dirige está llevando a cabo para atender a los enfermos