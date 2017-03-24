Nuestras accionesPaíses como México o China han prohibido las importaciones

FACUA pide a Sanidad que actúe con transparencia en relación al fraude de la carne adulterada de Brasil

La asociación reclama al Ministerio y a la Aecosan que informen públicamente sobre los lotes no aptos procedentes de aquel país suministrados tanto a comercios minoristas como directamente a restaurantes.

FACUA.org
España-24/03/2017
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

FACUA-Consumidores en Acción reclama al Ministerio de Sanidad y la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aecosan) que actúen con máxima transparencia y diligencia en relación al fraude de

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos