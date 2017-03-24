FACUA pide a Sanidad que actúe con transparencia en relación al fraude de la carne adulterada de Brasil
La asociación reclama al Ministerio y a la Aecosan que informen públicamente sobre los lotes no aptos procedentes de aquel país suministrados tanto a comercios minoristas como directamente a restaurantes.
FACUA.org
España-24/03/2017
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FACUA-Consumidores en Acción reclama al Ministerio de Sanidad y la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aecosan) que actúen con máxima transparencia y diligencia en relación al fraude de