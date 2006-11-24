FACUA pide a Sanidad que intervenga sobre el anuncio de Casa Tarradellas en el que un niño se come una pizza entera
La empresa ni siquiera ha dado respuesta a la reclamación planteada por la Federación ante el incumplimiento del convenio de autorregulación suscrito con el Ministerio.
FACUA.org
España-24/11/2006
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) ha solicitado a la Agencia Española de Seguridad Alimentaria (AESA) del Ministerio de Sanidad y Consumo que intervenga sobre el anuncio televisivo de Casa Tarradellas en el que un niño se come una pizza entera.
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