Nuestras acciones

FACUA pide a Sanidad que intervenga sobre el anuncio de Casa Tarradellas en el que un niño se come una pizza entera

La empresa ni siquiera ha dado respuesta a la reclamación planteada por la Federación ante el incumplimiento del convenio de autorregulación suscrito con el Ministerio.

FACUA.org
España-24/11/2006
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) ha solicitado a la Agencia Española de Seguridad Alimentaria (AESA) del Ministerio de Sanidad y Consumo que intervenga sobre el anuncio televisivo de Casa Tarradellas en el que un niño se come una pizza entera.

La

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos