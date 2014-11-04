Nuestras accionesEs un ingrediente que puede resultar peligroso para algunos usuarios

FACUA pide a Sanidad que regule el etiquetado de los productos no aptos para intolerantes a la lactosa

La asociación reclama una información más clara, que no lleve a confusión, dado que en la actualidad se venden productos como 'Sin lactosa' cuando contienen pequeñas cantidades de este componente.

FACUA.org
España-04/11/2014
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FACUA-Consumidores en Acción pide al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad que regule el etiquetado de los productos sin o con bajo contenido en lactosa, normativa inexistente en la actualidad. La asociación ha detectado, tras recibir numerosas consultas de usuarios e

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