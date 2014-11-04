FACUA pide a Sanidad que regule el etiquetado de los productos no aptos para intolerantes a la lactosa
La asociación reclama una información más clara, que no lleve a confusión, dado que en la actualidad se venden productos como 'Sin lactosa' cuando contienen pequeñas cantidades de este componente.
FACUA.org
España-04/11/2014
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FACUA considera que el Gobierno español debe tomar medidas en relación a esta situación de desinformación o información incompleta que reciben los ciudadanos en productos como la leche o el chocolate. | Imagen: El Gran Dee (CC BY 2.0)
FACUA-Consumidores en Acción pide al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad que regule el etiquetado de los productos sin o con bajo contenido en lactosa, normativa inexistente en la actualidad. La asociación ha detectado, tras recibir numerosas consultas de usuarios e