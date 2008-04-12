FACUA pide a Soria que dé prioridad a las políticas de protección de los consumidores
Considera fundamental que el ministro de Sanidad y Consumo aborde la elaboración de una Ley de Asociaciones de Consumidores.
FACUA.org
España-12/04/2008
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FACUA-Consumidores en Acción espera que Bernat Soria, que repetirá en esta legislatura como ministro de Sanidad y Consumo, dé prioridad en esta nueva etapa a las políticas de protección de los consumidores, poniendo especial énfasis en los sectores