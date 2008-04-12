Nuestras acciones

FACUA pide a Soria que dé prioridad a las políticas de protección de los consumidores

Considera fundamental que el ministro de Sanidad y Consumo aborde la elaboración de una Ley de Asociaciones de Consumidores.

FACUA.org
España-12/04/2008
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

FACUA-Consumidores en Acción espera que Bernat Soria, que repetirá en esta legislatura como ministro de Sanidad y Consumo, dé prioridad en esta nueva etapa a las políticas de protección de los consumidores, poniendo especial énfasis en los sectores

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos