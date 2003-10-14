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FACUA pide a TVE que retire la publicidad enmascarada de marcas comerciales dentro de 'Operación Triunfo'

El programa utiliza a los concursantes para anunciar productos de Danone y Kellogg's durante los desayunos, además de regalar a los eliminados un automóvil Fiat Panda, descaradamente publicitado al final de la última gala.

FACUA.org
España-14/10/2003
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) ha dirigido hoy una carta a la Dirección de TVE solicitando la retirada de la publicidad enmascarada de marcas comerciales de las firmas Danone, Kellogg’s y Fiat dentro de los resúmenes y las galas del concurso O

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