FACUA pide a Twitter que elimine la cuenta de un suplantador del actor Luis Merlo #fraudeTW
La asociación insta a las autoridades a que aprueben una norma que garantice la protección de los usuarios ante éstas y otras irregularidades en las redes sociales.
FACUA.org
España-04/12/2013
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Desde este perfil falso, el suplantador se hace pasar por el artista y llega a interactuar con amigos y conocidos.
FACUA-Consumidores en Acción ha reclamado a la red social Twitter que elimine la cuenta de un suplantador del actor Luis Merlo. La asociación está denunciando este tipo de irregularidades en Twitter con la etiqueta