FACUA pide a Vivienda participación en el desarrollo de las políticas para potenciar el alquiler
La Federación considera que para impulsar este tipo de iniciativas es necesario garantizar rentas razonables.
FACUA.org
España-06/03/2007
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) demanda al Ministerio de Vivienda la participación de las organizaciones de consumidores en el diseño y desarrollo de los planes de vivienda.
FACUA comparte con la ministra de Vivienda la necesidad de aumentar de