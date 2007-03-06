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FACUA pide a Vivienda participación en el desarrollo de las políticas para potenciar el alquiler

La Federación considera que para impulsar este tipo de iniciativas es necesario garantizar rentas razonables.

FACUA.org
España-06/03/2007
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) demanda al Ministerio de Vivienda la participación de las organizaciones de consumidores en el diseño y desarrollo de los planes de vivienda.

FACUA comparte con la ministra de Vivienda la necesidad de aumentar de

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