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FACUA pide a Zapatero que incluya la protección de los consumidores entre las prioridades de la acción de Gobierno

Demanda la creación de una Secretaría de Estado de Protección de los Consumidores.

FACUA.org
España-07/04/2009
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Ante la remodelación del Ejecutivo anunciada este martes, FACUA-Consumidores en Acción pide al presidente José Luis Rodríguez Zapatero que incluya la protección de los consumidores entre las prioridades de la acción de Gobierno y una mayor interloc

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