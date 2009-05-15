FACUA pide a Zapatero que los ordenadores para niños de Primaria sólo vayan equipados con 'software' libre
La asociación ha remitido sendas cartas al presidente del Gobierno y al ministro de Educación con sus valoraciones sobre la medida.
FACUA.org
España-15/05/2009
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FACUA-Consumidores en Acción ha remitido sendas cartas al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y al ministro de Educación, Ángel Gabilondo Pujol, solicitándoles que los ordenadores que se pondrán a disposición