FACUA pide al Ayuntamiento de Pamplona que cambie el sistema de denuncias por infracción en la zona azul
Los agentes controladores de los estacionamientos carecen de autoridad legal para esta labor si no aportan una prueba de carga.
FACUA.org
Navarra-06/05/2016
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La denuncia de los agentes controladores de las ZEL sin otras pruebas supone una falta de garantía para ambas partes. | Imagen: Europa Press.
FACUA-Consumidores en Acción ha pedido al Ayuntamiento de Pamplona que modifique el sistema actual de denuncias por incumplimientos de la normativa en las zonas de estacionamiento limitado (ZEL).
La asociación, que ha dirigido un escrito al Consistorio en este sentido a insta